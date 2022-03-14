У Мелітополі окупанти обшукали будинок голови райради, а потім його викрали

У Мелітополі окупанти обшукали будинок голови райради, а потім його викрали

Після обшуку окупанти забрали документи та усі мобільні пристрої керівника райради.

У неділю, 14 березня, російські окупанти прийшли додому з обшуком до голови Мелітопольської районної ради Сергій Прийми, а опісля забрали в невідомому напрямку.

Про це 14 березня заявила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Сьогодні стала відома інформація про те, що вчора окупанти прийшли додому з обшуком до голови Мелітопольської районної ради Сергій Прийми. Обшук проводило вісім осіб. Забрали документи Сергія Миколайовича, усі мобільні пристрої та вимагали паролі до них. Після обшуку Сергія Прийму забрали у невідомому напрямку", - сказала вона.

Також вона повідомила, що українська сторона прикладає максимальних зусиль для визволення Мелітопольського міського голови Івана Федорова, якого уже декілька днів тримають у примусовому полоні росіяни. Також досі невідома доля Дніпрорудненського міського голови Євгена Матвеєва, якого окупанти викрали вранці 13 березня. Залишається в полоні в Гостомелі на склозаводі рятувальник Олексій Данченко.

"Ми будемо продовжувати рятувати наших людей. Ми будемо продовжувати всіма можливими методами боротися з Росією, з її незаконною окупацією і з тим, що вона робить на нашій землі", - підкреслила Верещук.

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