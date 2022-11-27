У Мелітополі окупанти шукають партизанів та оголосили за інформацію винагороду – мер

Російські загарбники посилили у місті терор проти мирного населення, зросла кількість масових викрадень.

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області колаборанти та загарбники шукають партизанів та оголосили за них винагороду – 500 тисяч рублів.

Про це 27 листопада в ефірі національного телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти завзято рекламують чат-бот, в якому закликають здавати "українських бандитів". Оголосили "премію” 500 тисяч рублів", - розповів мер.

Федоров також розповів, що загарбники змушують медиків у Мелітополі писати заяви про звільнення з української лікарні і натомість влаштовуватись до фейкової лікарні.

Ситуація у Мелітополі

Близько пів тисячі сімей колаборантів втекли до анексовано Криму з тимчасово захоплених населених пунктів Херсонської і Запорізької областей.

Декілька днів тому в окупованому росіянами Мелітополі прогриміли три потужні вибухи.

Мер Мелітополя Іван Федоров також повідомляв, що росіяни організували катівні і місця несвободи в Мелітополі. Викрадених містян і жителів району тримають в гаражах та приміщеннях численних комендатур і поліції.

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