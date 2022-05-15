У Мелітополі окупанти викрали дівчат через зв'язок із проукраїнською активісткою Тетяною Кумок

Дівчат посередині вулиці затягли в машини.

13 травня російскі вороги у Мелітополі викрали двох дівчат через зв'язок із місцевою проукраїнською активісткою Тетяною Кумок.

Про це активістка написала у Facebook.

"Щойно в Мелітополі шестеро озброєних чоловіків викрали моїх подруг. Нас посередині вулиці затягли в машини: подруг - у білий джип з буквою Z, мене - в легковик. Потім військовий, який керував операцією, зазирнув у машину і сказав: "Цю викиньте, з нею вже говорили", - написала жінка.

Телефон у Кумок забрали. Вона вважає, що мета викрадення – налякати її та заборонити писати правду про те, що відбувається.

"Розповіли гордо про те, що в Херсоні блогера вбили, а мене поки не будуть, але "ще раз поговорити прийдуть". Вважаю, це акція не спланована, а особиста ініціатива рядового військового, який побачив знайоме нелюбиме обличчя і вирішив вислужитися таким звірячим способом" , - додала активістка.

Пізніше Кумок повідомила, що її подруг відпустили: їх вивезли за межі Мелітополя, забрали телефони та паспорти та висадили. Додому їх підвіз попутник.

"У машині дівчата запитали, що ті планують з ними робити і чи будуть ґвалтувати. Відповідь була: "Хай будемо", - але ніхто їх не торкнув, просто висадили - і все. У дорозі солдати запитали: "Ви зараз, мабуть, плакати будете?" На запитання "Чому нас забрали?" відповіли, що їм натякнули ж, а вони з першого разу не зрозуміли", - повідомила активістка.

Нагадаємо, що в Маріуполі мешканці почали дивитися українське телебачення. Міськрада просить ЗМІ поширювати правдиву інформацію.

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