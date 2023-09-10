У Мелітополі окупанти встановили телефонні вежі для підслуховування людей – фото

Російські загарбники продовжують посилювати тиск на українців на тимчасово окупованих територіях.

У тимчасово окупованому Мелітополі російські загарбники встановили телефонні вежі для підслуховування людей.

Про це розповів мер міста Іван Федоров.

"Великий брат" любить не тільки підглядати, а й підслуховувати. Окупанти Мелітополя пильно слідкують за "незгодними". Спочатку розвісили по місту відеокамери, потім перейшли на телефонний зв’язок", - зазначив він.

Так, за його словами, одну з таких веж нещодавно встановили біля лікарняного містечка, а другу – навпроти 24-го училища.

Телефонні вежі для підслуховування мелітопольців. / Фото: Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

При цьому росіяни за півтора роки так і не спромоглися зробити нормальний зв’язок та Інтернет для місцевого населення.

Нагадаємо, Іван Федоров розповів подробиці вибухів на окупованих територіях України під час "виборів РФ".

Читайте також: