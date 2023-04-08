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У Мелітополі окупанти з собаками шукають партизанів: перевіряють кожну квартиру

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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У Мелітополі окупанти з собаками шукають партизанів: перевіряють кожну квартиру

Фото: Associated Press

Російські окупанти шукають українських партизанів у тимчасово окупованому Мелітополі.

Російські вояки з собаками ходять по багатоквартирних будинках в окупованому Мелітополі на Запоріжжі в пошуках українських партизанів.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

За його словами,  вранці 8 квітня десятки так званих "поліцейських" з собаками вкотре обшукують одну з багатоповерхівок у центрі міста.

"Окупантам у Мелітополі знову повсюди ввижаються партизани. Проте терор мирних громадян аж ніяк не допоможе знизити народний спротив. Як би не старалися, і за вами прийдуть, шукачі", - написав Федоров.

Нагадаємо, 6 квітня в тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи у районі, де росіяни зосередили свою техніку та особовий склад. Усе це окупанти звозили туди протягом чотирьох днів.

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Дата публікації
Перегляди
162
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