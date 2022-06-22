У Мелітополі окупанти захопили автовокзал та запустили рейси до Криму

У Мелітополі окупанти захопили автовокзал та запустили рейси до Криму

Ціни на квитки зашкалюють. Щоб доїхати до Херсона, окупанти просять аж 1100 гривень.

В окупованому Мелітополі росіяни захопили автовокзал та запустили регулярні рейси до окупованого Криму.

Про це повідомляє "Ріа-Мелітополь".

"Міжміську автостанцію, на якій, до речі, до війни почали робити капремонт, рашисти віджали. До ладу будівлю так і не довели, але автобусне сполучення відновили", - йдеться в повідомленні.

Ціни на квитки зашкалюють. Наприклад, доїхати з Мелітополя до Бердянська коштує 250 гривень, до Кирилівки - 110 гривень, до Херсона - 1100 гривень.

Щодня з Мелітополя відправляються автобуси до Сімферополя через Генічеськ, Чонгар та Джанкой. Два рази на тиждень курсує автобус через Каховку до Херсона.

Нагадаємо, окупанти хочуть ввести у Мелітополі смертну кару і вже заявили про це у росЗМІ.

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