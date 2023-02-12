У Мелітополі окупанти "засудили" жінку через донат на ЗСУ – мер

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські загарбники влаштували судилище над жінкою, яка фінансово підтримала Збройні сили України.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

Зазначається, що "судове засідання" провели судді, яких завезли з Росії.

"На минулому тижні окупанти почали не лише забирати в полон, а влаштовувати справжнє судилище в тимчасово окупованому Мелітополі. Вони завезли туди якихось суддів з РФ і вони почали приговорювати наших мешканців до якихось ув'язнень. Наприклад, мешканка міста задонатила просто на на нашу армію її знайшли, знайшли в смартфоні виписку з банка і віддали її під "суд", - розповів він.

Мер зазначив, що у Мелітополі є щонайменше п’ять катівень, до міста завезли 800 поліцейських з Росії.

Іван Федоров також розповівв, що у Мелітополі спротив серед місцевого населення лише посилюється.

"Мелітополь точно на порядку денному щодо звільнення", - резюмував він.

Ситуація у Мелітополі

Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що у тимчасово окупованому місті залишаються від 50 до 60 тисяч мешканців. Це третина від кількості населення до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Російські загарбники облаштували щонайменше п'ять катівень, де застосовують проти українців електрику і стріляють по кінцівках. На тимчасово окупованій частині Запорізької області перебувають "вагнерівці", "кадирівці" і мобілізовані.

Читайте також: