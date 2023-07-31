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У Мелітополі п'яний окупант розстріляв двох "волонтерів" із Чувашії

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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У Мелітополі п'яний окупант розстріляв двох "волонтерів" із Чувашії

Окупанти продовжують пиячити і вбивати одне одного в захоплених містах / Фото: Associated Press

Окупанти не повідомляли подробиць, але уточнили, що "всьому виною – жінки та алкоголь".

В окупованому Мелітополі російський загарбник розстріляв двох Z-"волонтерів" із Чувашії.

Про це повідомив український журналіст Денис Казанський із посиланням на пропагандистські паблики.

Журналіст звернув увагу, що у місцевому Телеграм-каналі для мешканців Чувашії без подробиць написали, що "хлопці потрапили під вогонь автомата". Але не уточнювалося, хто саме міг стріляти з автомата у тиловому Мелітополі.

© Фото з соціальних мереж
Фото: Фото з соціальних мереж
©

"Пізніше інший "волонтер" розповів деякі деталі того, що сталося. Спойлер – усьому виною жінки та алкоголь. Не зрозумів лише одного – навіщо їхати в окупований Мелітополь у таку далечінь, якщо можна мочити один одного і будинки в Чувашії?", – зазначив Казанський.

Раніше повідомлялося, що на фронті внаслідок обстрілу загинув російський пропагандист Журавльов.

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Дата публікації
Перегляди
1842
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