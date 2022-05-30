У Мелітополі прогримів потужний вибух: поранено племінницю колаборанта Балицького

Сьогодні, 30 травня, близько восьмої години ранку в центрі Мелітополі пролунав потужний вибух. Є кілька постраждалих, серед яких - племінниця колабораціоніста Євгена Балицького.

Наразі місце вибуху оточили російські військові.

Про це інформує місцеве видання "РІА-Мелітополь".

Спрацював вибуховий пристрій на дистанційному управлінні в автомобілі "Мерседес" за кафе "Шторм" поблизу центральної площі. Наразі відомо, що серед постраждалих - племінниця фейкового очільника Запорізької області Євгена Балицького – Євгенія Зайцева. Жінка працює на окупантів членкинею військово-цивільної адміністрації Мелітополя.

Євгенія Зайцева отримала поранення грудної клітки. За попередніми даними, постраждали ще двоє людей – хлопець, який отримав поранення голови та жінка.

Наразі площа Перемоги оточена окупантами. Криміналісти вивчають пакунок у внутрішньому дворі.

Також вранці центральний проспект в районі Університетської вулиці був оточений. Містяни не могли користуватися транспортом через інцидент.

Згодом росгвардійці, поліція та військові виявили на тротуарі підозрілий пакет і перевіряли його вміст.

"Російські загарбники добряче перелякалися, вулицями їздить військова техніка. Оточено центральну площу. Саме на площі, у ДК "Шевченка", розташована так звана військово-цивільна адміністрація колаборантів", - повідомили журналісти видання.

Після вибуху в місті спрацювали сирени тривоги.

Фото: ria-m.tv

Нагадаємо, що СБУ повідомила Балицькому підозру в колабораціонізмі. До слова, Балицький - колишній нардеп від "Партії регіонів". 2020 року був обраний депутатом облради від "Опозиційного блоку". Відтак сприйняв вторгнення РФ як шанс реалізувати власні амбіції.

Що кажуть Мелітопольці про те, як оккупанти змінюють українське місто

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