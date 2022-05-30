У Мелітополі прогримів потужний вибух: поранено племінницю колаборанта Балицького

Сьогодні, 30 травня, близько восьмої години ранку в центрі Мелітополі пролунав потужний вибух. Є кілька постраждалих, серед яких - племінниця колабораціоніста Євгена Балицького.
Наразі місце вибуху оточили російські військові.
Про це інформує місцеве видання "РІА-Мелітополь".
Спрацював вибуховий пристрій на дистанційному управлінні в автомобілі "Мерседес" за кафе "Шторм" поблизу центральної площі. Наразі відомо, що серед постраждалих - племінниця фейкового очільника Запорізької області Євгена Балицького – Євгенія Зайцева. Жінка працює на окупантів членкинею військово-цивільної адміністрації Мелітополя.
Євгенія Зайцева отримала поранення грудної клітки. За попередніми даними, постраждали ще двоє людей – хлопець, який отримав поранення голови та жінка.
Наразі площа Перемоги оточена окупантами. Криміналісти вивчають пакунок у внутрішньому дворі.
Також вранці центральний проспект в районі Університетської вулиці був оточений. Містяни не могли користуватися транспортом через інцидент.
Згодом росгвардійці, поліція та військові виявили на тротуарі підозрілий пакет і перевіряли його вміст.
"Російські загарбники добряче перелякалися, вулицями їздить військова техніка. Оточено центральну площу. Саме на площі, у ДК "Шевченка", розташована так звана військово-цивільна адміністрація колаборантів", - повідомили журналісти видання.
Після вибуху в місті спрацювали сирени тривоги.
Нагадаємо, що СБУ повідомила Балицькому підозру в колабораціонізмі. До слова, Балицький - колишній нардеп від "Партії регіонів". 2020 року був обраний депутатом облради від "Опозиційного блоку". Відтак сприйняв вторгнення РФ як шанс реалізувати власні амбіції.
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