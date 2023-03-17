У Бердянську пролунали гучні вибухи: місцеві кажуть, що "аж підстрибнули"

Зокрема, звуки вибухів було чутно в районі, де ворог скупчував військову техніку.

У Бердянську пролунали кілька гучних вибухів ввечері 17 березня у різних районах міста.

Про це повідомляють місцеві жителі та мер Мелітополя Іван Федоров.

"Спекотний вечір у тимчасово окупованому Бердянську. Місцеві жителі повідомляють про 2 гучні вибухи. Уточнюємо подробиці", – йдеться в заяві Федорова.

За повідомленнями місцевих жителів, звуки вибухів було чутно в мікрорайонах Колонія та Слобідка:

"Дуже голосно. Ми на "жд", аж підстрибнули!

Колонія в шоці! Походу, кудись до нас прилетіло.

Колонія: дуже голосно у нас.

Це що, вильоти такі нові???

Центр – було дуже голосно!

Таке відчуття, що таки прилетіло!"

Як повідомляє місцевий паблік, у мікрорайоні Колонія на території заводу Дормаш фіксувалося скупчення військової техніки окупантів.

Нагадаємо, напередодні в окупованому Мелітополі вибухнуло авто, в якому загинув місцевий колаборант Іван Ткач. Він володів великою транспортною компанією та возив "вагнерівців" на передову.

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