У Бердянську пролунали гучні вибухи: місцеві кажуть, що "аж підстрибнули"

Зокрема, звуки вибухів було чутно в районі, де ворог скупчував військову техніку.
У Бердянську пролунали кілька гучних вибухів ввечері 17 березня у різних районах міста.
Про це повідомляють місцеві жителі та мер Мелітополя Іван Федоров.
"Спекотний вечір у тимчасово окупованому Бердянську. Місцеві жителі повідомляють про 2 гучні вибухи. Уточнюємо подробиці", – йдеться в заяві Федорова.
За повідомленнями місцевих жителів, звуки вибухів було чутно в мікрорайонах Колонія та Слобідка:
- "Дуже голосно. Ми на "жд", аж підстрибнули!
- Колонія в шоці! Походу, кудись до нас прилетіло.
- Колонія: дуже голосно у нас.
- Це що, вильоти такі нові???
- Центр – було дуже голосно!
- Таке відчуття, що таки прилетіло!"
Як повідомляє місцевий паблік, у мікрорайоні Колонія на території заводу Дормаш фіксувалося скупчення військової техніки окупантів.
Нагадаємо, напередодні в окупованому Мелітополі вибухнуло авто, в якому загинув місцевий колаборант Іван Ткач. Він володів великою транспортною компанією та возив "вагнерівців" на передову.
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