У Мелітополі пролунали вибухи: соцмережі пишуть про "бавовну" на аеродромі окупантів

Користувачі мереж повідомляють про вибухи в окупованому Мелітополі.

У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи.

Про це у соцмережах повідомляють місцеві мешканці.

За інформацією видання "Риа-Мелитополь", вдіомо декілька локацій влучення. Зокрема,

аеродром;

колишній завод РЕФМА.

Також було зафіксовано роботу ППО росіян.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.