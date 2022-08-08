У Мелітополі пролунали вибухи: соцмережі пишуть про "бавовну" на аеродромі окупантів

Користувачі мереж повідомляють про вибухи в окупованому Мелітополі.
У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи.
Про це у соцмережах повідомляють місцеві мешканці.
За інформацією видання "Риа-Мелитополь", вдіомо декілька локацій влучення. Зокрема,
- аеродром;
- колишній завод РЕФМА.
Також було зафіксовано роботу ППО росіян.
Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.
Раніше вибухи пролунали у Новій Каховці та в окупованому Херсоні, в районі Антонівського мосту.
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