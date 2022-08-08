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У Мелітополі пролунали вибухи: соцмережі пишуть про "бавовну" на аеродромі окупантів

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У Мелітополі пролунали вибухи: соцмережі пишуть про "бавовну" на аеродромі окупантів

Фото: t.me/eto_zp

Користувачі мереж повідомляють про вибухи в окупованому Мелітополі.

У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи.

Про це у соцмережах повідомляють місцеві мешканці.

За інформацією видання "Риа-Мелитополь", вдіомо декілька локацій влучення. Зокрема,

  • аеродром;
  • колишній завод РЕФМА.

Також було зафіксовано роботу ППО росіян.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Раніше вибухи пролунали у Новій Каховці та в окупованому Херсоні, в районі Антонівського мосту.

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