У Мелітополі росіяни готуються мобілізовувати українців до окупаційної армії - мер

У Мелітополі росіяни готуються мобілізовувати українців до окупаційної армії.

Жителям Мелітополя, які отримали російський паспорт, уже вручили повістки до окупаційної армії.

Про це в етері телемарафону 6 вересня сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Він зазначив, що росіяни погрожують жителям міста, які відмовляються від паспорта держави-агресорки. Батьки, чиї діти відвідують школу, повинні надати про себе всю інформацію, особливо це стосується чоловіків.

"Збирають персональні дані батьків, які ведуть дітей до шкіл. Вимагають прописку батька, навіть якщо батьки розлучені. Всіх чоловіків будуть ставити на облік", - пояснив Федоров.

Також декому з тих, хто отримав паспорт громадянина РФ, уже вручили повістки до окупаційної армії.

Для того, щоб збагатитися на жителях окупованого Мелітополя, росіяни встановили новий курс валют.

"Гауляйтери встановили новий курс рубля відносно гривні. Раніше був 1 до 2, тепер 1 до 1,25. Штучно занижують вартість гривні", - сказав Федоров.

Нагадаємо, Федоров розповів, як окупанти блокують допомогу мирним жителям у Мелітополі.

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