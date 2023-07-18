У Мелітополі росіяни викрадають по 10 людей на тиждень: мер розповів про зміну тактики

В окупованому Мелітополі окупанти продовжують забирати у полон людей. Тепер вони це роблять уночі, щоб залякати.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, у місті посилюється тиск, терор та пошук диверсантів, а викрадення людей стало регулярним. Утім, в останні дні росіяни змінили тактику.

"Раніше вони приходили, швидко забирали людину, потім робили якісь обшуки – і виходили. Зараз же ворог приходить вночі, будить, наприклад, весь багатоповерховий будинок, щоб усі бачили, що відбувається, – і залякує таким чином. Потім забирає людину, виводячи її в наручниках та з мішком на голові, потім закінчують обшуки", - розповідає мер.

Він закликає, щоб люди рідше виходили з дому, бо на вулицях їх чекає небезпека.

"У людей немає води, немає доступу до медичної допомоги без російського паспорта. Зараз проїхати до Азовського узбережжя неможливо, а російські гелікоптери ще й дуже низько літають над пляжами", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у тимчасово окупованому Мелітополі у вівторок, 18 липня, пролунав один потужний вибух. Його чули мешканці центру міста.

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