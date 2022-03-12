У Мелітополі російські окупанти призначили нового "мера": відоме ім'я зрадниці

Колаборантка уже записала звернення до жителів Мелітополя.

У тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти, які викрали міського голову Івана Федорова, призначили нового "мера". Нею стала депутатка Мелітопольської міської ради від "Опоблоку" Галина Данильченко.

Також читайте Українські прикордонники відбили наступ ворожої групи на Маріуполь: ліквідовано 15 окупантів

Про це повідомляє місцеве видання "РІА Мелітополь".

"Особа всім добре відома – права рука колишнього нардепа Євгена Балицького – депутатка Галина Данильченко. На місцевому телебаченні вона вже записала звернення до народних мас. У ньому Галина Вікторівна заявила, що у місті створюється комітет народних обранців, який і керуватиме Мелітополем", - повідомляє видання.

Як стало відомо виданню, Галина Данильченко вже проводить нараду із керівниками комунальних підприємств.

Також ЗМІ опублікувало відеозвернення колаборантки.

Нагадаємо, у Мелітополі російські окупанти викрали мера міста Івана Федорова.

Також президент України Володимр Зеленський прокоментував вбивство мера Гостомеля та викрадення мера Мелітополя. Глава держави обговорив це з президентом Франції Еммануелем Макроном, президентом Польщі Анжеєм Дудою та канцлером Німеччині Олафом Шольцом.