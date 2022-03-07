У Мелітополі російські війська захопили телевежу та вежі радіозв'язку

Ні міська влада, ні будь-які органи державної влади не можуть контролювати контент.

Російські війська взяли під свій контроль 7 березня міську телевежу, а також вежі радіозв'язку у Мелітополі Запорізької області.

Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров у прямій Facebook-трансляції, яка раптово обірвалась. Згодом мер написав у мережі, що спробує вийти в ефір згодом через проблеми зі зв'язком.

"Міська телевежа, як і міські вежі радіозв'язку, перебувають під контролем окупантів міста Мелітополя – тих людей, які на сьогодні по периметру контролюють місто", ­– сказав Федоров.

Він зазначив, що міська влада та інші органи держвлади не можуть контролювати контент, який тепер може поширюватися в Мелітополі.

Опубліковано Ivan Fedorov Понеділок, 7 березня 2022 р.

Нагадаємо, вранці 7 березня в українському Міноборони повідомили, що противник здійснює перегрупування військ для подальшого наступу на Запоріжжя, а також терміново відновлює злітно-посадкову смугу на аеродромі Мелітополя.

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