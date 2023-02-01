У Мелітополі спалахнула пожежа в районі бази окупантів – Федоров

Густий дим здіймався в нижній частині міста за центральним ринком.

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області вранці 1 лютого спалахнула масштабна пожежа в районі бази російських загарбників.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За інформацією місцевих жителів, густий дим здіймався в нижній частині міста за центральним ринком. Вогонь спалахнув у районі заводу Рефма, де окупанти облаштували свою військову базу.

"Вибухів не зафіксовано, тож, напевно, рашисти заснули з недопалком і підгоріло", – зазначив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Деталі та наслідки пожежі з'ясовуються.

Нагадаємо, окупанти надіслали до Мелітополя наглядачів за в’язницями, які шукають серед ув’язнених майбутніх членів ПВК "Вагнер".

Ситуація у Мелітополі

Російські терористи ще на початку повномасштабної війни проти України захопили Мелітополь Запорізької області. Зараз окупанти перетворили місто на військову базу та використовують для ударів по неокупованій частині України.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що починати контрнаступ на Мелітополь Запорізької області потрібно було ще влітку 2022 року. Оскільки росіяни продовжуватимуть туди стягувати свої війська.

Росія накопичує резерви на Запорізькому напрямку та створює там для себе умови для подальшого наступу навесні.

Колишній командувач американської армії у Європі генерал Бен Годжес вважає, що для деокупації Мелітополя потрібно припинити рух російської логістики через Маріуполь і Мелітополь до Криму.

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