У Мелітополі сталася "бавовна" у лігві окупантів: Федоров розповів про вибухи

"Забавовнило" біля 24-го училища.
У тимчасово окупованому Мелітополі сталася "бавовна". Вибух пролунав у житловому районі на півночі міста.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
За його словами, "бавовна" сталася біля 24-го училища. Саме там зосереджене "чергове лігво окупантів", наглосив Федоров.
За попередньою інформацію, вибуховою хвилею в сусідньому домі вибило шибки до четвертого поверху. "Туди відразу ж поїхали швидкі, пожежники і рашистські поліцейські. Збираємо деталі, що на цей раз курили окупанти", - написав міський голова.
Нагадаємо, днями Мелітополь та прилеглі села здригнулися від гучного вибуху.
Крім того, російські окупанти збільшують угруповання своїх військ в районі захопленого Мелітополя Запорізької області. Загарбники готуються до оборони міста і будують укріплення.
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