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У Мелітополі сталася "бавовна" у лігві окупантів: Федоров розповів про вибухи

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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484
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У Мелітополі сталася "бавовна" у лігві окупантів: Федоров розповів про вибухи

Фото: Associated Press

"Забавовнило" біля 24-го училища.

У тимчасово окупованому Мелітополі сталася "бавовна". Вибух пролунав у житловому районі на півночі міста. 

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, "бавовна" сталася біля 24-го училища. Саме там зосереджене "чергове лігво окупантів", наглосив Федоров. 

За попередньою інформацію, вибуховою хвилею в сусідньому домі вибило шибки до четвертого поверху. "Туди відразу ж поїхали швидкі, пожежники і рашистські поліцейські. Збираємо деталі, що на цей раз курили окупанти", - написав міський голова. 

Фото: Іван Федоров. / ©
Фото: Іван Федоров.

Нагадаємо, днями Мелітополь та прилеглі села здригнулися від гучного вибуху

Крім того, російські окупанти збільшують угруповання своїх військ в районі захопленого Мелітополя Запорізької області. Загарбники готуються до оборони міста і будують укріплення.

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Дата публікації
Перегляди
484
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