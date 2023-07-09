У Мелітополі сталася потужна "бавовна": попередньо – на базі окупантів

У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух.

Про це повідомляє легітимний міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, мелітопольці на півночі міста повідомляють про звук потужного вибуху.

"За попередньою інформацією, щось сталося в ангарі села Зарічне, перетвореному на ворожу базу", – каже Федоров.

Мер додав, що деталі інциденту уточнюють, а також опублікував фото з димом.

Місцеві телеграм-канали теж повідомляють, що "прилетіло" в ангари в селі Зарічне Мелітопольського району, де було розташування окупантів.

Біля окупованого Мелітополя пролунали потужні вибухи

Раніше повідомлялося, що в Мелітополі окупанти готуються до оборони в очікуванні контрнаступу ЗСУ.

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