У Мелітополі учень 5 класу заспівав гімн України: окупанти відреагували

У тимчасово окупованому Мелітополі учень 5 класу заспівав у школі гімн України.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, діти вимушені ходити до окупованих шкіл, де їх змушують співати російською. Попри це, один з п'ятикласників заспівав "Ще не вмерла України".

"Звичайно ж, батьків хлопчика викликали до школи, їх викликали до комендатури, але це патріотичні мелітопольці, які чекають на звільнення",

– наголосив міський голова.

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Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області 11 березня пролунали понад 10 гучних вибухів.

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