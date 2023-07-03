У Мелітополі "вагнерівців" змінюють на військових з Дагестану та підрозділу "Шторм" – Федоров

До тимчасово окупованого Мелітополя на зміну "вагнерівцям" приїхали військові з Дагестану, Північної Осетії та підрозділу "Шторм".

Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

Поки на Запорізькому напрямку Сили оборони України просуваються та знищують ворога, окупанти завозять військових та важку техніку через тимчасово окуповані міста Мелітополь та Маріуполь.

"Мешканці Мелітополя помітили у місті позашляховик із написом "Шторм" – це новий підрозділ Міноборони РФ, замість вагнерівців, які впали в немилість Путіна", - написав мер.

А над пляжами Кирилівки та Бердянська низько літають бойові гвинтокрили армії РФ.

"Рашисти хочуть закидати фронт своїм "гарматним м'ясом", проте віримо, що у ЗСУ вистачить пакетів, щоб відправити цей неякісний продукт назад на Росію", - додав Федоров.

Нагадаємо, морпіхи "мінусували" російський гелікоптер Ка-52 на Бердянському напрямку.

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