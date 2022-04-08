У Мелітополі вже добу окупаційні війська утримують вісім автобусів для евакуації - Верещук про гумкоридори

У Мелітополі вже добу окупаційні війська утримують вісім автобусів для евакуації - Верещук про гумкоридори

За 8 квітня із гарячих точок евакуйовано 6 665 людей.

За сьогодні евакуйовано 6 665 людей.

Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, коментуючи результати роботи гуманітарних коридорів 8 квітня 2022 року.

З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах для евакуації до Запоріжжя доїхали 5 158 людей. Із них:

▪️1614 – маріупольці;

▪️3544 – мешканці міст Запорізької області (Пологи, Василівка, Бердянськ, Токмак, Мелітополь Енергодар, Оріхів, Гуляйполе).

За даними віцепрем'єрки, у Мелітополі вже добу окупаційні війська утримують вилучені вісім автобусів для евакуації. Ведемо перемовини, щоб ці автобуси повернули, і, відповідно до домовленостей, можна було провести евакуацію місцевих мешканців.

Колона автобусів, які зранку були відправлені із Запоріжжя до Бердянська продовжують шлях по маршруту.

"З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та селища Гірське в Луганській області сьогодні вдалося евакуювати 1 507 людей", - підсумувала Верещук.

Нагадаємо, у четвер, 7 квітня, із заблокованих російськими окупантами населених пунктів вдалося евакуювати 4676 мирних жителів.

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