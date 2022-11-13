У Мелітополі з головної площі зник російський прапор (фото)

У Мелітополі Запорізької області на головній площі зник російський прапор.

Про це повідомляє РИА-Мелітополь.

"На головній площі у Мелітополі зникла рашистська ганчірка", - йдеться в повідомленні.

Окупанти заявили, що це планове обслуговування флагштока.

Нагадаємо, у Херсоні перед його звільненням українськими військовими з вулиць міста та з адмінбудівель зникли російські триколори.

Ситуація в Мелітополі

Російські загарбники заявили, що готуються до оборони Мелітополя – у місті будують фортифікації.

Мер міста Іван Федоров вважає, що саме Мелітополь стане наступним містом, яке ЗСУ звільнять після Херсона.

Під Мелітополем кадирівці зайняли село і тероризують населення.

Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес передбачає, що тимчасово окуповані Маріуполь та Мелітополь можуть бути звільнені від російських військових до січня 2023 року.

У тимчасово захопленому Мелітополі підірвали окупаційного "начальника департаменту культури та спорту". Вибух пролунав у під'їзді будинку, де проживав колаборант.

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