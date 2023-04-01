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У Мелітополі з вікна лікарні вистрибнув та загинув хлопець після затримання "поліцією" окупантів

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Мелітополі з вікна лікарні вистрибнув та загинув хлопець після затримання "поліцією" окупантів

Фото: Олександр Гончаренко

Російські окупанти могли довести хлопця до самогубства.

У тимчасово окупованому Мелітополі з вікна п'ятого поверху лікарні вистрибнув та загинув хлопець. Напередодні його затримала так звана "поліція" міста.  

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Немита Росія продовжує нищити наших людей в окупації. Викрадення, катування, тортури та доведення до самогубства – проукраїнськи налаштованих громадян намагаються вижити всіма способами", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, напередодні смерті хлопця під конвоєм доставили до травматологічного відділення представники окупаційної "поліції" Мелітополя.

Нагадаємо, під Мелітополем окупанти захопили храм ПЦУ і передали Московському патріархату.

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Дата публікації
Перегляди
943
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