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У Мелітополі з'явилась нова загроза з боку окупантів: мер міста розповів деталі

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У Мелітополі з'явилась нова загроза з боку окупантів: мер міста розповів деталі

Фото з відкритих джерел

Окупанти у Мелітополі намагаються залишити людей без правдивої інформації.

У Мелітополі російські окупанти не лише нищать місто, а й намагаються повністю зірвати посівну - вони заміновують поля, обшукують склади з сільськогосподарською технікою, викрадають техніку. 

Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"У місті з'явилась ще одна загроза з боку окупантів: вони усіма силами намагаються повністю зірвати посівну на окупованих територіях. Вони заміновують поля, обшукують склади з сільськогосподарською технікою, викрадають техніку. Частина тієї техніки, яка раніше була в окупованому Мелітополі зараз вже перебуває в окупованому Джанкої та в Чечні. Три дні тому вони почали вирізати станки та машинне устаткування з наших заводів і вивозити їх також до Джанкоя", - сказав Федоров.

За його словами, росіяни тягнуть свою лінію Інтернету з Криму до Херсону, потім з Херсону до Каховки, і далі - на Мелітополь, щоб зробити урізану мережу без правдивої інформації.

"...Також російські окупанти намагаються розвернути свій мобільний зв'язок", - додав мер.

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