У Мелітополі зафіксували колону із 40 одиниць російської техніки - мер Федоров

Саме через це Росія змушена звозити нові запаси боєкомплекту. Так, у Мелітополі зафіксовано рух колони із 40 одиниць російської військової техніки. Везуть озброєння з території анексованого РФ Криму у бік Херсонщини.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, лише протягом минулої доби, 12 липня, було зафіксовано рух техніки з Криму в бік Херсону.

"12 липня велика колона техніки проїхала в бік Херсону. Близько 40 одиниць техніки, які везли паливо, боєприпаси. Через те, що знищено склади зі зброєю та паливом, їм потрібен новий підвіз, щоб хоч якось поліпшити свою логістику", – розповів Іван Федоров.

Зазначається, окупанти перевзять озброєння не на новітній російській техніці, а на старих зразках. Федоров також заявив, що в Україні відслідковують за пересуванням російського озброєння. Мовляв, як тільки воно буде на складах, про це обов'язково будуть знати українські військові.

Як повдомлялося, у селищі Мирне поблизу Мелітополя 12 липня горіла база військової частини ДСНС України, яку захопили російські окупанти окупанти. Відомо, що саме туди російські війська перевезли свою техніку.

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