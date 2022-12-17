У Мелітополі жителі просто перед носом окупантів облили червоною фарбою пам'ятник Леніну (фото, відео)

Жителі Мелітополя, які проти російської окупації, попри переслідування, облили червоною фарбою пам’ятник радянському вождю Леніну.

Про це повідомив та опублікував відео і фото міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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"Окупанти, що є сил намагаються занурити місто у радянські часи: повертають вулицям колишні назви та розставляють пам'ятники тоталітарного режиму. ле навіть після 10-и місяців окупації жителі Мелітополя показують рашистам: їхній "рускій мір" ніколи не приживеться на українській землі" , - написав він.

За його словами, "почервонів" пам’ятник Леніну, який стоїть недалеко від відділка "поліції", де окупанти влаштували одну з катівень цивільних полонених.

Окрім цього, мельтопольці також облили пам’ятник сталінському кату Судоплатову, розташований в центрі міста біля обласного управління "поліції". А також покрився нафталіном бюст КДБісту Бояринову, встановлений у центральному парку.

"Бавовна" у тимчасово окупованому Мелітополі

Російські війська ще на початку війни окупували Мелітополь Запорізької області. Дедалі частіше трапляється "бавовна". Так, 10 грудня на одній із баз відпочинку в Мелітополі пролунали вибухи. У Генштабі ЗСУ поінформували, що в місті дислокувався керівний склад 58-ї російської армії.

12 грудня поблизу Мелітополя було пошкоджено міст, через який РФ перекидала свою військову техніку. А наступного дня потужний вибух пролунав у центрі міста. Деталі не розголошували.

Світло повертається до осель українців

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