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У Мелітополі жителі просто перед носом окупантів облили червоною фарбою пам'ятник Леніну (фото, відео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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У Мелітополі жителі просто перед носом окупантів облили червоною фарбою пам'ятник Леніну (фото, відео)

Фото: Іван Федоров/Telegram

Постамент Леніну стоїть біля відділка так званої "поліції" у Мелітополі.

Жителі Мелітополя, які проти російської окупації, попри переслідування, облили червоною фарбою пам’ятник радянському вождю Леніну. 

Про це повідомив та опублікував відео і фото міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти, що є сил намагаються занурити місто у радянські часи: повертають вулицям колишні назви та розставляють пам'ятники тоталітарного режиму. ле навіть після 10-и місяців окупації жителі Мелітополя показують рашистам: їхній "рускій мір" ніколи не приживеться на українській землі" , - написав він.

За його словами, "почервонів" пам’ятник Леніну, який стоїть недалеко від відділка "поліції", де окупанти влаштували одну з катівень цивільних полонених. 

Окрім цього, мельтопольці також облили пам’ятник сталінському кату Судоплатову, розташований в центрі міста біля обласного управління "поліції". А також покрився нафталіном бюст КДБісту Бояринову, встановлений у центральному парку.

"Бавовна" у тимчасово окупованому Мелітополі

Російські війська ще на початку війни окупували Мелітополь Запорізької області. Дедалі частіше трапляється "бавовна". Так, 10 грудня на одній із баз відпочинку в Мелітополі пролунали вибухи. У Генштабі ЗСУ поінформували, що в місті  дислокувався керівний склад 58-ї російської армії. 

12 грудня поблизу Мелітополя було пошкоджено міст, через який РФ перекидала свою військову техніку. А наступного дня потужний вибух пролунав у центрі міста. Деталі не розголошували.

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Дата публікації
Перегляди
438
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