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У мене були шикарні подарунки - пиріжок, хліб та бублики: жителі Роботиного розповіли про жахи окупації

У мене були шикарні подарунки - пиріжок, хліб та бублики: жителі Роботиного розповіли про жахи окупації

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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У мене були шикарні подарунки - пиріжок, хліб та бублики: жителі Роботиного розповіли про жахи окупації

Жителі Роботиного Запорізько області. ФОТО: скрин із відео

Жителі Роботиного розповіли, що віри і чекали, що ЗСУ прийдуть до них.

Місцеві жителі Роботиного Запорізької області, до якого увійшли ЗСУ, зі сльозами на очах розповіли про жахи окупації.

Відео опублікувала пресслужба 47-ї окремої механізованої бригади.

"У мене були шикарні подарунки (на день народження - ред.). Мені подарували пиріжки із шовковицею, подарували три хлібини, мама принесла букет троянд, а кум - пів ящика бублика, які знайшов в окупантів. От, і мали надію, що прийдуть наші - і все буде добре. Ми так довго чекали, що сьогодні прийшли неочікувано. Ми навіть не могли повірити, що це наші", - розповіла одна із жительок та висловила вдячність українським військовим. 

У бригаді зазначають, що на прорив багатоешелонованої лінії оборони окупантів знадобилося два місяці запеклих боїв. Перше, що зробили військовослужбовці – сповістили місцевих про необхідність терміново виїжджати. 

"Півтора року чекали на ЗСУ. Ми похапали речі, документи та бігли, дорогою викидаючи ті пакети, бо життя – найцінніше. А потім ці хлопці з 47 бригади вивезли нас на танку", - так люди назвали американську БМП Бредлі, яка витримує підриви на мінах та прямі влучання ворожої артилерії.

Вже в більш безпечному місці медики 47 окремої механізованої бригади оглянули цивільних та дали можливість подзвонити рідним.

Жителі Роботиного, до якого зайшли ЗСУ, розповіли про жахи окупації

Жителі Роботиного, до якого зайшли ЗСУ, розповіли про жахи окупації

Нагадаємо, 22 серпня у Міністерстві оборони повідомили, що ЗСУ зайшли до Роботиного Запорізької області.

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Дата публікації
Перегляди
624
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