У мене були шикарні подарунки - пиріжок, хліб та бублики: жителі Роботиного розповіли про жахи окупації

Жителі Роботиного розповіли, що віри і чекали, що ЗСУ прийдуть до них.
Місцеві жителі Роботиного Запорізької області, до якого увійшли ЗСУ, зі сльозами на очах розповіли про жахи окупації.
Відео опублікувала пресслужба 47-ї окремої механізованої бригади.
"У мене були шикарні подарунки (на день народження - ред.). Мені подарували пиріжки із шовковицею, подарували три хлібини, мама принесла букет троянд, а кум - пів ящика бублика, які знайшов в окупантів. От, і мали надію, що прийдуть наші - і все буде добре. Ми так довго чекали, що сьогодні прийшли неочікувано. Ми навіть не могли повірити, що це наші", - розповіла одна із жительок та висловила вдячність українським військовим.
У бригаді зазначають, що на прорив багатоешелонованої лінії оборони окупантів знадобилося два місяці запеклих боїв. Перше, що зробили військовослужбовці – сповістили місцевих про необхідність терміново виїжджати.
"Півтора року чекали на ЗСУ. Ми похапали речі, документи та бігли, дорогою викидаючи ті пакети, бо життя – найцінніше. А потім ці хлопці з 47 бригади вивезли нас на танку", - так люди назвали американську БМП Бредлі, яка витримує підриви на мінах та прямі влучання ворожої артилерії.
Вже в більш безпечному місці медики 47 окремої механізованої бригади оглянули цивільних та дали можливість подзвонити рідним.
Нагадаємо, 22 серпня у Міністерстві оборони повідомили, що ЗСУ зайшли до Роботиного Запорізької області.
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