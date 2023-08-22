У мене були шикарні подарунки - пиріжок, хліб та бублики: жителі Роботиного розповіли про жахи окупації

Жителі Роботиного розповіли, що віри і чекали, що ЗСУ прийдуть до них.

Місцеві жителі Роботиного Запорізької області, до якого увійшли ЗСУ, зі сльозами на очах розповіли про жахи окупації.

Відео опублікувала пресслужба 47-ї окремої механізованої бригади.

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"У мене були шикарні подарунки (на день народження - ред.). Мені подарували пиріжки із шовковицею, подарували три хлібини, мама принесла букет троянд, а кум - пів ящика бублика, які знайшов в окупантів. От, і мали надію, що прийдуть наші - і все буде добре. Ми так довго чекали, що сьогодні прийшли неочікувано. Ми навіть не могли повірити, що це наші", - розповіла одна із жительок та висловила вдячність українським військовим.

У бригаді зазначають, що на прорив багатоешелонованої лінії оборони окупантів знадобилося два місяці запеклих боїв. Перше, що зробили військовослужбовці – сповістили місцевих про необхідність терміново виїжджати.

"Півтора року чекали на ЗСУ. Ми похапали речі, документи та бігли, дорогою викидаючи ті пакети, бо життя – найцінніше. А потім ці хлопці з 47 бригади вивезли нас на танку", - так люди назвали американську БМП Бредлі, яка витримує підриви на мінах та прямі влучання ворожої артилерії.

Вже в більш безпечному місці медики 47 окремої механізованої бригади оглянули цивільних та дали можливість подзвонити рідним.

Жителі Роботиного, до якого зайшли ЗСУ, розповіли про жахи окупації

Нагадаємо, 22 серпня у Міністерстві оборони повідомили, що ЗСУ зайшли до Роботиного Запорізької області.

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