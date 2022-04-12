"У мене на очах вбили родину": чоловік розповів, як його дітей та дружину розстріляли в Бучі (відео)

"У мене на очах вбили родину": чоловік розповів, як його дітей та дружину розстріляли в Бучі (відео)

Загиблим дітям було п'ять та десять років.

У місті Буча на Київщині російські окупанти на очах у чоловіка з БМП розстріляли його дружину та двох маленьких синів.

Про це Олександр Чикмарьов розповів журналістам, передає "Уніан".

За словами чоловіка, трагедія сталася, коли сім'я із друзями зібралися виїхати з окупованого міста.

"Ми виїхали, навпроти нас зупинилася БМП. І тут же я зупинив автомобіль, сусіди зупинилися, одразу почався обстріл. Діти та дружина загинули одразу. Старшому – десять, молодшому – п'ять. Загорівся автомобіль, я отримав поранення, виповз, сховався за деревом... У мене на очах вбили родину", - розповів він із сльозами на очах.

Чоловік не розуміє, навіщо росіяни відкрили вогонь по автівці, адже вони бачили - там маленькі діти. Наразі поранений перебуває у лікарні, йому ампутували кінцівку.

Нагадаємо, у Михайлівці-Рубежівці, біля Бучі, попрощалися з Іриною Фількіною. Жінкою, чиє фото руки з червоним манікюром облетіло весь світ.

Скріншот із відео

Біля Бучі попрощалися з Іриною Фількіною, фото якої облетіло весь світ

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