"У мене на очах вбили родину": чоловік розповів, як його дітей та дружину розстріляли в Бучі (відео)

Загиблим дітям було п'ять та десять років.
У місті Буча на Київщині російські окупанти на очах у чоловіка з БМП розстріляли його дружину та двох маленьких синів.
Про це Олександр Чикмарьов розповів журналістам, передає "Уніан".
За словами чоловіка, трагедія сталася, коли сім'я із друзями зібралися виїхати з окупованого міста.
"Ми виїхали, навпроти нас зупинилася БМП. І тут же я зупинив автомобіль, сусіди зупинилися, одразу почався обстріл. Діти та дружина загинули одразу. Старшому – десять, молодшому – п'ять. Загорівся автомобіль, я отримав поранення, виповз, сховався за деревом... У мене на очах вбили родину", - розповів він із сльозами на очах.
Чоловік не розуміє, навіщо росіяни відкрили вогонь по автівці, адже вони бачили - там маленькі діти. Наразі поранений перебуває у лікарні, йому ампутували кінцівку.
Нагадаємо, у Михайлівці-Рубежівці, біля Бучі, попрощалися з Іриною Фількіною. Жінкою, чиє фото руки з червоним манікюром облетіло весь світ.
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