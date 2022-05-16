"У мене психіка вже все": окупант розповідає про великі втрати росіян та відмовляється воювати в Україні (аудіо)

"У мене психіка вже все": окупант розповідає про великі втрати росіян та відмовляється воювати в Україні (аудіо)

СБУ опублікувала розмову окупанта, який з жахом розповідає про війну в Україні та мріє швидше звільнитись з армії РФ.

Служба безпеки України оприлюднила перехоплену розмову окупанта, який воює проти України на Луганщині.

Він розповідає другові про великі втрати серед своїх солдат та говорить, що більше ніколи не служитиме в армії.

Росіянин мріє вижити, звільнитися з армії і більше ніколи не повертатися до України.

"У нас взагалі ж*па… У нас дуже багато 200-х и 300-х… командира мого вбили. Я сам на силу вибрався звідти. Я, короче, все… я просто приїду до Алейска, я служити не буду… все. Я чесно, я звільнятися буду, ну його нафіг. Після такого, що я побачив, ні…" – розповідає другу окупант.

За його словами, у них вже згоріли всі машини, а особового складу залишилося пів батальйону.

Нагадаємо, житель Харківщини здавав окупантам позиції ЗСУ.

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