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У Мерефі окупанти вдарили ракетами по нафтопереробному підприємстві: деталі ворожої атаки

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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У Мерефі окупанти вдарили ракетами по нафтопереробному підприємстві: деталі ворожої атаки

Фото: Прокуратура Харківської області

Внаслідок ракетного удару загинули люди.

Російські окупанти пошкодили нафтопереробне підприємство у Мерефі Харківської області. У результаті атаки, загинула людина, ще одна особа постраждала.

Про це розповів речник ДСНС Євген Василенко у коментарі "Суспільне Харків".

За його словами, на території об'єкту були порожні ємності, тому  масштабній пожежі вдалось запобігти. Утім, окупанти атакою пошкодили технологічне обладнання та будівлю підприємства.

"Завдано серйозної шкоди підприємству: пошкоджене технологічне обладнання та будівля підприємства. … За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна людина постраждала", — сказав він.

Нагадаємо, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зранку 8 січня повідомляв, що окупаційні війська РФ вночі 7 січня завдали два ракетних удари по місту Мерефа Харківського району. За даними прокуратури, ворог обстріляв населений пункт ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ. Повідомлялося про жертв серед цивільних.

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Дата публікації
Перегляди
497
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