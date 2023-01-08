У Мерефі окупанти вдарили ракетами по нафтопереробному підприємстві: деталі ворожої атаки

Внаслідок ракетного удару загинули люди.
Російські окупанти пошкодили нафтопереробне підприємство у Мерефі Харківської області. У результаті атаки, загинула людина, ще одна особа постраждала.
Про це розповів речник ДСНС Євген Василенко у коментарі "Суспільне Харків".
За його словами, на території об'єкту були порожні ємності, тому масштабній пожежі вдалось запобігти. Утім, окупанти атакою пошкодили технологічне обладнання та будівлю підприємства.
"Завдано серйозної шкоди підприємству: пошкоджене технологічне обладнання та будівля підприємства. … За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна людина постраждала", — сказав він.
Нагадаємо, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зранку 8 січня повідомляв, що окупаційні війська РФ вночі 7 січня завдали два ракетних удари по місту Мерефа Харківського району. За даними прокуратури, ворог обстріляв населений пункт ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ. Повідомлялося про жертв серед цивільних.
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