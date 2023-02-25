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Всесвітньо відомий виробник пива відмовився йти з Росії: фанати напою закликають бойкотувати марку

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Всесвітньо відомий виробник пива відмовився йти з Росії: фанати напою закликають бойкотувати марку

Компанія Heineken пообіцяла вивести свій бізнес з Росії після того, як країна-агресорка вторглася в Україну. 

Виробник популярного пива Heineken, який обіцяв покинути Росію після її повномасштабного вторгнення в Україну, порушив свою обіцянку. У відповідь невдоволені користувачі мережі бойкотують нідерландську пивну компанію.

Про це пише TheStreet.

Як передає видання, фанати пива, які обурені рішенням у мережі перетворили фірмову зелену пляшку Heineken на загострені кулі та заявив, що «пишається прихильником російського геноциду».

У дописі користувачі зазначили, що «Минулого року Heineken випустив не менше 61 нового продукту на #російський ринок після того, як пообіцяв припинити інвестувати туди через війну в #Україні».

Зазначимо, що 2022 у березні компанія Heineken пообіцяла вивести свій бізнес з Росії після того, як ця країна-агресорка вторглася в Україну. Але у звіті про розслідування нідерландського веб-сайту Follow the Money стверджується, що звіти компанії показали, що її російське відділення «випустило 61 новий продукт «у рекордні терміни» та продало на 720 000 гектолітрів більше пива та безалкогольних напоїв».

Heineken швидко відреагував на суперечку в офіційній заяві: «Ми наполегливо працюємо над тим, щоб передати наш бізнес життєздатному покупцеві в дуже складних умовах, і ми очікуємо значних фінансових збитків для компанії, які складають близько 300 мільйонів євро. 

Утім, люди не повірили у невинність компанії і продовжують бойкот.

Додамо, що НАЗК України внесло французьку корпорацію Auchan до переліку міжнародних спонсорів війни, бо компанія відмовилась від бойкоту Росії та не закрила там свій бізнес.

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Дата публікації
Перегляди
2126
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