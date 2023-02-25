Всесвітньо відомий виробник пива відмовився йти з Росії: фанати напою закликають бойкотувати марку

Компанія Heineken пообіцяла вивести свій бізнес з Росії після того, як країна-агресорка вторглася в Україну.

Виробник популярного пива Heineken, який обіцяв покинути Росію після її повномасштабного вторгнення в Україну, порушив свою обіцянку. У відповідь невдоволені користувачі мережі бойкотують нідерландську пивну компанію.

Про це пише TheStreet.

Як передає видання, фанати пива, які обурені рішенням у мережі перетворили фірмову зелену пляшку Heineken на загострені кулі та заявив, що «пишається прихильником російського геноциду».

У дописі користувачі зазначили, що «Минулого року Heineken випустив не менше 61 нового продукту на #російський ринок після того, як пообіцяв припинити інвестувати туди через війну в #Україні».

Heineken launched no less than 61 new products on the #Russian market last year after promising to stop investing there because of the war in #Ukraine.@Heineken What say you? #BoycottHeineken#OpRussia #RussiaIsATerroristState

Tag them, share this and make them uncomfortable pic.twitter.com/bkg3Rr5Yh7 — Anonymous Operations (@AnonOpsSE) February 23, 2023

Зазначимо, що 2022 у березні компанія Heineken пообіцяла вивести свій бізнес з Росії після того, як ця країна-агресорка вторглася в Україну. Але у звіті про розслідування нідерландського веб-сайту Follow the Money стверджується, що звіти компанії показали, що її російське відділення «випустило 61 новий продукт «у рекордні терміни» та продало на 720 000 гектолітрів більше пива та безалкогольних напоїв».

Heineken швидко відреагував на суперечку в офіційній заяві: «Ми наполегливо працюємо над тим, щоб передати наш бізнес життєздатному покупцеві в дуже складних умовах, і ми очікуємо значних фінансових збитків для компанії, які складають близько 300 мільйонів євро.

Утім, люди не повірили у невинність компанії і продовжують бойкот.

This statement really doesn’t sit right with me. The first thing they note is how much money they’ll lose by exiting Russia (€300m). That’s what corporate greed looks like. They actually ADMIT to still supplying Russia with Heineken. #BoycottHeineken https://t.co/Q5ndlNhsZe — Jim Cook Jr. (@JimCookJr) February 24, 2023 #BoycottHeineken is trending, and people should boycott it not cause they do business in russia, but because the beer is absolutely fuckin heinous — Ass is in the jackpot (@nj_gamecock) February 24, 2023 The people self-righteously tweeting #BoycottHeineken are doing so from smartphones made in Chinese sweatshops by 10 year-old children making wages which equate to pennies per hour.



Take your faux-outrage walking... — Stone (@StoneBryson) February 24, 2023

Додамо, що НАЗК України внесло французьку корпорацію Auchan до переліку міжнародних спонсорів війни, бо компанія відмовилась від бойкоту Росії та не закрила там свій бізнес.

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