У Мережі показали фото звільненої від окупантів Чорнобильської зони
Серед персоналу підприємств Чорнобильської зони є втрати.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну значна частина Чорнобильської зони відчуження була окупована, на декількох напрямках велися активні бойові дії. Зона та навколишні населені пункти були відрізані від зв’язку, електроенергії та продуктів.
Державне агентство України з управління зоною відчуження показало, як наразі виглядає зона відчуження, звільнена від російських окупантів.
Зазначається, що багато співробітників підприємств Чорнобильської зони опинилися у своїх домівках в окупації.
"На жаль, вже зараз констатуємо, що гіркі втрати серед персоналу є, але про це ми напишемо окремо, коли можна буде перевірити стан кожної людини, із майже 6 000, що працюють на підприємствах ДАЗВ", - йдеться в повідомленні.