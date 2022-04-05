У Мережі показали фото звільненої від окупантів Чорнобильської зони

Серед персоналу підприємств Чорнобильської зони є втрати.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну значна частина Чорнобильської зони відчуження була окупована, на декількох напрямках велися активні бойові дії. Зона та навколишні населені пункти були відрізані від зв’язку, електроенергії та продуктів.

Державне агентство України з управління зоною відчуження показало, як наразі виглядає зона відчуження, звільнена від російських окупантів.

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Зазначається, що багато співробітників підприємств Чорнобильської зони опинилися у своїх домівках в окупації.

"На жаль, вже зараз констатуємо, що гіркі втрати серед персоналу є, але про це ми напишемо окремо, коли можна буде перевірити стан кожної людини, із майже 6 000, що працюють на підприємствах ДАЗВ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, науковці розповіли, що чекає на російських солдат, які окопувались в Рудому лісі. Як мінімум другу ступінь променевої хвороби росіяни заробили.

Facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

Facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

Facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

Facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

Facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

Facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

Facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

Facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

Facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

Facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

Facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

Facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

Facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

Facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

Facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

Facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

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