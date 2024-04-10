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У Мережі показали “кладовище" техніки окупантів у районі Часового Яру: відео

У Мережі показали “кладовище" техніки окупантів у районі Часового Яру: відео

“Кладовище” російської техніки на мільйони доларів біля Часового Яру / Фото: скриншот з відео

Російські окупанти пішли в наступ з двох напрямків, використовуючи до 20 одиниць броньованої техніки.

Ударний підрозділ "Чорний лебідь" Сил оборони України опублікував відео, зняте на підступах до міста Часів Яр на Донеччині, яке намагається штурмувати ворог.

На опублікованих у середу, 10 квітня, кадрах можна побачити “кладовище” російської техніки на мільйони доларів.

У коментарі до відео зазначили, що російські окупанти пішли в наступ з двох напрямків, використовуючи до 20 одиниць броньованої техніки. Бій тривав близько 5 годин.

Внаслідок злагоджених дій оборонців більшість техніки була уражена.

У Мережі показали “кладовище" техніки окупантів в районі Часового Яру

У Мережі показали “кладовище" техніки окупантів в районі Часового Яру

Нагадаємо, російських військ у Часовому Яру на Донеччині та в околицях міста немає. Місто повністю контролюється українськими силами.

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