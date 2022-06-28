У Мережі показали момент надпотужного вибуху під час ракетного удару РФ у Кременчуці (відео)

У Мережі показали момент надпотужного вибуху під час ракетного удару РФ у Кременчуці (відео)

У Мережі з'явилися відео з моментом вибуху під час ракетного удару армії РФ по ТЦ "Амстор" у Кременчуці 27 червня.

Вибухова хвиля, яка від влучання ракет по місту докотилася до Міського саду, потрапила на камери відеоспостереження.

Відповідні відео опублікували у Мережі місцеві спільноти.

На кадрах видно, що люди, які відпочивали у парку або проходили повз, від вибуху падали на землю.

Також голова ОВА Дмитро Лунін, коментуючи варварську атаку РФ на ТЦ з мирними людьми, сказав, що "27 червня 2022 року – найтрагічніший день у сучасній історії Полтавщини".

"Нелюдські злочини російських терористів призвели до десятків смертей у Кременчуці", - зазначив він 28 червня.

Нагадаємо, 27 червня під час повітряної тривоги окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуці на Полтавщині, де була понад тисяча цивільних людей.

Станом на ранок 28 червня, загинуло 18 осіб, а 36 осіб вважаються зниклими безвісти і ще понад два десятки потрапили до лікарні з пораненнями.

Також стало відомо, що ТРЦ "Амстор" у Кременчуці не зачинявся під час повітряних тривог.

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