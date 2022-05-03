У Мережі показали наслідки обстрілів російськими окупантами села Магдалинівка (відео)

Жителі села Магдалинівка, яке багаторазово потерпало від дій російських загарбників, показали наслідки чергового обстрілу мирного населеного пункту.

Вогонь окупантів по селу Комишуваської громади пошкодив житлові будинки, подвір'я та транспортні засоби, одна домівка повністю зруйнована.

Про це повідомляє офiцiйний Telegram-канал Запорізької обласної військової адміністрації.

Зазначається, що через пошкодження трансформатора виникла проблема з електропостачанням. Наразі спеціалісти змогли взятися до відновлювальних робіт.

"Жителі Магдалинівки з нетерпінням чекають вигнання рашистських військ з наших земель та вірять у ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 3 травня російські окупанти розпочали потужний штурм "Азовсталі" у Маріуполі. Українські оборонці просять владу втрутитися та розв'язати це питання.

Павло Кириленко розповів про подальші плани щодо евакуації з Маріуполя

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