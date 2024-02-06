У Мережі показали пекельне сальто російського окупанта

Аеробомбери 110-ї окремої механізованої бригади продовжують нищити ворога. Цього разу пекельне сальто відмінусувало окупанта.

Про це повідомив у Мережі журналіст Юрій Бутусов.

"Пекельне сальто - і цей російський військовослужбовець вибуває з черги на квартиру на Печерських пагорбах", - написав він.

Пекельне сальто відмінусувало окупанта

Що відомо про ситуацію на фронті

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