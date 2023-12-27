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У Мережі показали перші супутникові знімки знищеного ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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У Мережі показали перші супутникові знімки знищеного ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії

Російський десантний корабель "Новочеркаськ", який знищили ЗСУ / Фото: Telegram / Крымский ветер

Крім "Новочеркаська, частково затонуло ще одне судно.

У Мережі оприлюднено перші супутникові знімки знищеного великого десантного корабля "Новочеркаськ" в окупованій Феодосії.

Про це пише "Радіо Свобода".

На фото від Planet Labs можна побачити, що внаслідок удару корабель частково пішов під воду.

Порт у Феодосії після удару / ©
Порт у Феодосії після удару

Для порівняння використано знімок за 5 грудня.

Порт у Феодосії 5 грудня. Кружечком обведений ВДК / © Telegram / Схеми
Порт у Феодосії 5 грудня. Кружечком обведений ВДК / Фото: Telegram / Схеми

Так виглядає корабель після влучання і пожежі.

Те, що лишилось від російського десантного корабля
Те, що лишилось від російського десантного корабля "Новочеркаськ" / Фото: t.me/DeepStateUA

Крім того, на знімках видно, що окрім великого десантного корабля "Новочеркаськ" внаслідок удару частково затонуло ще одне судно. За інформацією видання, це старий навчально-тренувальний корабель "УТС-150", який можна спостерігати на фотографіях з порту тут як мінімум з 2007 року.

УТС-150 / © Радіо Свобода
УТС-150 / Фото: Радіо Свобода

Скільки загиблих

За інформацією російського Телеграм-каналу "ВЧК-ОГПУ", під час удару по десантному кораблю "Новочеркаськ" у Феодосії є загиблі та поранені. У проєкті прокоментували заяву гауляйтерів Криму, які говорять, про одного загиблого та двох поранених.

"Джерела ВЧК-ОГПУ обережно кажуть, що одразу після удару по кораблю під питанням була доля 57 членів екіпажу та 16 місцевих, які брали участь у розвантажувальних роботах. Зазвичай в офіційній статистиці "граються" з цифрами (особливо при потужних вибухах), відносячи загиблих до "зниклих безвісти", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч проти 26 грудня у Феодосії було знищено десантний корабель РФ "Новочеркаськ"

За інформацією від Повітряних сил, корабель атакували крилатими ракетами.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТАК ЩЕ НЕ ВИБУХАЛО! Знищено рускій воєнний корабль "Новочеркасск", який перевозив "Шахеди"!

ТСН.ua зібрав перелік кораблів Чорноморського флоту, які Росія втратила від 24 лютого 2022 року.

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Дата публікації
Перегляди
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