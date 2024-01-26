З'явились супутникові знімки з авіабази РФ в Енгельсі: як виглядає аеродром, з якого Ту-95МС бомблять Україну

На супутникових знімках показали арсенал російської авіабази в Енгельсі, звідки бомбардують Україну.

У мережі опублікували супутникові знімки російської авіабази "Енгельс-2", літаки з якої регулярно завдають ракетних ударів по території України.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

За його даними, станом на 23 січня на аеродромі базувалося:

6 бомбардувальників Ту-95мс;

2 бомбардувальники Ту-160;

1 транспортний літак Іл-76/78.

На знімках також видно арсенал ракетної зброї, яку використовують російські літаки.

Цаплієнко зазначив, що авіабаза "Енгельс-2" є пунктом постійної дислокації 121-го та 184-го важких бомбардувальних авіаполків. Саме ці підрозділи здійснюють нищівні удари по українських містах.

Російські літаки на аеродромі в Енгельсі / Фото: Telegram/Андрій Цаплієнко

Російські літаки на аеродромі в Енгельсі / Фото: Telegram/Андрій Цаплієнко

Російські літаки на аеродромі в Енгельсі / Фото: Telegram/Андрій Цаплієнко

Нагадаємо, Росія почала малювати стратегічні бомбардувальники Ту-95МС на своїй головній бомбардувальній базі "Енгельс", відомій як "Енгельс-2", після неодноразових атак. Окупанти готують так звани приманки.

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