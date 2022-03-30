У Мережі показали свіжі супутникові знімки зруйнованого Маріуполя (фото)

Російська армія знищила український Маріуполь.
У Мережі показали свіжі супутникові знімки Маріуполя. На них видно, що в центрі міста зруйновані квартали.
На один із знімків американської компанії Maxar потрапив також драматичний театр, який обстріляли росіяни.
Місто, де досі перебувають в облозі понад 160 тисяч людей, перетворилося на руїни. Пошкоджено 90% житлових будинків. Усі райони продовжують обстрілювати російські загарбники.
Нагадаємо, що російські окупаційні сили викрали медичний персонал і пацієнток одного з пологових будинків Маріуполя. Зокрема, понад 70 людей насильно вивезли з пологового будинку №2 у Лівобережному районі.
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