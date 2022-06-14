У Мережі показали сюрреалістичний ранок в захопленому росіянами Маріуполі (відео)

У Мережі показали сюрреалістичний ранок в захопленому росіянами Маріуполі (відео)

В захопленому і знищеному росіянами Маріуполі відбуваються страшні речі, які надзвичайно складно осягнути для людей в 21 столітті.

У Мережі показали, як минають дні у Маріуполі, який перебуває у блокаді РФ від березня, де загинули тисячі мирних людей.

Відео, на якому видно типовий ранок маріупольця після приходу росіян, оприлюднив в Telegram радник мера міста Петро Андрющенко.

"Багаття, чай, вчорашня картопля. У той самий час, коли син самоназванного "мера" з росіянами продають ділкам гуманітарку. Сюрреалізм життя як він є", - йдеться в дописі до відео.

Нагадаємо, російський адвокат розкрив плани Кремля щодо полонених захисників Маріуполя.

Як повідомлялося, за три місяці росіяни вбили вдвічі більше маріупольців, ніж фашисти за два роки.

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