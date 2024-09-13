У Мережі показали успішне випробування першого в світі дрона-гранатомета: відео

Творці запевняють, що тепер дрон-гранатомет може відпрацювати на відстані 5+ км.

У Мережі показали успішне випробування першого в світі дрона-гранатомета.

Про це повідомляє Telegram-канал, присвячений FPV-дронам "Дикі шершні".

Інженери, які створили "летючий" автомат Калашникова, тепер продемонстрували "летючий гранатомет".

Творці запевняють, що тепер дрон-гранатомет може відпрацювати на відстані 5+ км.

"Тест пройдено успішно. Цим ми демонструємо всім підрозділам безпілотних систем Збройних сил України, що це можливо", – пишуть бійці 3-го механізованого батальйону.

Нагадаємо, вперше в історії 10-ї ОГШБр "Едельвейс" пілотами 109-го ОГШБ за допомогою FPV-дрона було знищено ворожий БпЛА типу крило "Мерлін-ВР" просто в повітрі. Це важливе досягнення для команди.

У Мережі показали успішне випробування першого у світі дрону-гранатомету