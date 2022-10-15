У Мережі показали відео, як українці зустрічають ЗСУ на Херсонщині: "Швидше звільняйте, бо вже немає сил"

Жінка зі сльозами на очах обіймала українських військових.

У Мережі з’явилося відео з деокупованого села Давидів Брід у Херсонській області. На кадрах місцева пенсіонерка зі сльозами на очах дякує захисникам України за звільнення та закликає швидше вигнати окупантів з усієї країни.

Ролик зняли військові, які привезли до села гуманітарну допомогу.

"Дякую, хлопці, що ви прийшли. Швидше звільняйте, бо вже немає сил", – каже жінка.

Слід зазначити, що село Давидів Брід росіяни захопили 12 березня 2022 року. За кілька місяців, 31 травня, його було звільнено Силами оборони, але 17 червня окупантам вдалося знову взяти населений пункт під свій контроль.

Вже 4 жовтня під час потужного контрнаступу силами 35-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України Давидів Брід було повторно звільнено від російських окупантів.

Військовий експерт Олександр Коваленко наголосив, що звільнення села Давидів Брід у Херсонській області відкрило для ЗСУ дуже важливий плацдарм для подальшого контрнаступу на півдні.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Збройні сили України розвивають контрнаступ у Херсонській області. Під ударами ЗСУ російська армія залишила десятки населених пунктів.

Військові експерти не виключають, що українські військові можуть повторити успіхи нещодавнього контрнаступу на Харківському напрямку.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що угруповання елітних військ РФ на Херсонщині опинилося на межі розгрому.

Наразі Збройні сили України уже зачистили один "котел", в якому перебували російські військові. Зараз лінія фронту проходить впритул з Миловим.

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