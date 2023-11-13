У Мережі показали відео з судна Ліберії, по якому вдарила РФ

Армія РФ вдарила протирадіолокаційною ракетою Х-31П в напрямку одного з портів Одещини з літаків тактичної авіації в Чорному морі. В результаті підступної атаки пошкоджено цивільне судно під прапором Ліберії.

ЗМІ опублікували відео з судна під прапором Ліберії.

Зазначається, що, ймовірно, обвалилася частина стелі.

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Ракета влучила в надбудову цивільного судна в момент його заходу в порт.

“Три члени екіпажу- громадяни Філіппін - поранені, один з них ушпиталений. Лоцман загинув, ще один працівник порту отримав поранення”, - повідомили українські військові.

Наслідки удару РФ по судні з Ліберії

Додамо, в окупованому Криму внаслідок вдалої операції українських сил було уражено десантні кораблі окупантів.

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