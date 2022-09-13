У Мережі показали відсоткову частку окупованих територій України за областями (карта)

Окупанти поки що утримують 4% Миколаївщини, 88% Херсонщини, 67% Запоріжжя, 57% Донеччини і 99% Луганщини.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук опублікував карту з відсоткою часткою окупованих територій України по областях.

Про це він написав у Telegram.

"Після успіхів української армії на Харківщині протягом 8-12 вересня вдалося звільнити майже всю область. 4% території регіону, які вказані на мапі - це територія, над якою ЗСУ ще не встановили повного контролю, однак окупант із них практично відійшов, вчинивши акт "доброї волі", – зазначив Братчук.

Також на карті вказано, що окупанти поки що утримують 4% Миколаївщини, 88% Херсонщини, 67% Запоріжжя, 57% Донеччини, 99% Луганщини та увесь Крим.

Раніше Сергій Братчук розповів деталі звільнення Херсонщини і заявив, що ЗСУ просуваються "повільно, але впевнено".

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