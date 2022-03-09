У Мережі показали, як "друга армія світу" з палицями краде курей у подвір'ях українців (відео)

Окупанти, схоже, неабияк зголодніли.

Російські окупанти, яких Путін відправив воювати проти України, не лише зіткнулися з опором українців і зазнають нищівних поразок, а й, схоже, не мають чого їсти. У Мережу потрапило відео, як окупанти полюють на курей у подвір'ї цивільного населення.

Відповідне відео поширив нардеп Олександр Качура.

На кадрах видно, як троє окупантів заходять до подвір'я і починають пхати курей до мішків. Один із загарбників у цей час озброївся палицею, якою бив птицю.

"Кацапські окупанти крадуть курей у звичайних людей. Це не те, що фашисти, вони їх давно вже переплюнули, чорти", - йдеться в дописі до відео у Telegram-каналі "ЗСУ. Війна з окупантами".