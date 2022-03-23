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У Мережі показали, як затопило територію Київщини через пошкоджену дамбу – фото

У Мережі показали, як затопило територію Київщини через пошкоджену дамбу – фото

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У Мережі показали, як затопило територію Київщини через пошкоджену дамбу – фото

Maxar

Дамба розташована біля Київського водосховища.

Через пошкодження дамби на річці Ірпінь вода виходить з берегів та затоплює величезні території сіл на Київщині.

Дамба розташована біля Київського водосховища. Так, на супутникових знімках американської компанії Maxar видно затоплення у районі населеного пункту Козаровичі.

© Maxar
Maxar

Річка розлилася біля аж до житлових будинків у селі Демидів.

© Maxar
Maxar

"Ворог не пройде. Нові супутникові знімки показують зону затоплення в районі населеного пункту Козаровичі під Києвом. Тут раніше було пошкоджено греблю на річці Ірпінь біля місця її впадання до Київського водосховища. Судячи зі знімків, вода розлилася на величезній території, зона затоплення сягає Демидова", – йдеться в підписі Telegram-каналу "Киев. Главное".

Нагадаємо, село Демидів на Київщині опинилося перед загрозою затоплення. Під час боїв було пошкоджено дамбу Київського водосховища, тепер через неї надходить вода.

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