У Мережі показали, який вигляд має штаб Чорноморського флоту РФ після удару ракети (відео)

На місце вибуху приїхали про щонайменше 10 машин швидкої допомоги.

Внаслідок потужних вибухів в Севастополі, у п'ятницю, 22 вересня, окупанти заявили про удар по штабі Чорноморського флоту.

Наслідки атаки опублікував у Telegram офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

"Демобілізованих чимало", - написав він.

Удар по штабу Чорноморського флоту в Криму

На місце вибухи приїхали про щонайменше 10 машин швидкої допомоги.

Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

"Уламки падають біля театру ім. Луначарського на проспекті Нахімова у Севастополі", - йдеться у повідомленні.

У Севастополі атакували штаб Чорноморського флоту

Вибухи у Севастополі

Сьогодні, 22 вересня, у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Їх чули, зокрема, у Феодосії та Севастополі, в останньому окупанти застосували димові завіси. А на Кримському мосту перекрили рух.

Вдень у Севастополі пролунали чергові вибухи. Окупанти заявляють про удар по штабі Чорноморського флоту.

Напередодні, командний пункт Чорноморського флоту РФ поблизу Севастополя в середу, 20 вересня, було знищено завдяки влучному ракетному удару.

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