У Мережі показали, який вигляд має штаб Чорноморського флоту РФ після удару ракети (відео)

На місце вибуху приїхали про щонайменше 10 машин швидкої допомоги.
Внаслідок потужних вибухів в Севастополі, у п'ятницю, 22 вересня, окупанти заявили про удар по штабі Чорноморського флоту.
Наслідки атаки опублікував у Telegram офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
"Демобілізованих чимало", - написав він.
На місце вибухи приїхали про щонайменше 10 машин швидкої допомоги.
Наразі інформація про постраждалих уточнюється.
"Уламки падають біля театру ім. Луначарського на проспекті Нахімова у Севастополі", - йдеться у повідомленні.
Вибухи у Севастополі
Сьогодні, 22 вересня, у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Їх чули, зокрема, у Феодосії та Севастополі, в останньому окупанти застосували димові завіси. А на Кримському мосту перекрили рух.
Вдень у Севастополі пролунали чергові вибухи. Окупанти заявляють про удар по штабі Чорноморського флоту.
Напередодні, командний пункт Чорноморського флоту РФ поблизу Севастополя в середу, 20 вересня, було знищено завдяки влучному ракетному удару.