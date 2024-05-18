У Мережі повідомили про "посилення ТЦК" в одній з областей: що кажуть у військкоматі

У Мережі пишуть про нібито надсилання військовослужбовців з ТЦК та СП з інших областей України.

У соціальних мережах з'явилася інформація про те, що до Дніпропетровської області начебто вже від 18 травня мають прибути військовослужбовці ТЦК та СП інших областей України для посилення представників обласного військкомату.

Дніпропетровський обласний ТЦК та СП заявив, що це – фейкова інформація.

"Уявна цифра на зараз складає декілька сотень і має тенденцію до збільшення. Офіційно повідомляємо – це фейк. Джерело – російські пропагандистські ресурси, які намагаються розігнати чергову брехню в рамках своє інформаційно-психологічної операції з метою дискредитації системи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і Збройних Сил України в цілому", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що жодних посилень особовим складом з інших ТЦК у Дніпропетровській, Запорізькій та інших областях у районі відповідальності не відбувається і не планується, адже потреби у цьому немає.

Нагадаємо, у Кабміні пояснили, чи відправлятимуть військовозобов'язаних на проходження ВЛК одразу після уточнення даних у військкоматі.

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