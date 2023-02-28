У Мережі повідомляють про повітряні цілі в небі над Україною: які області - у небезпеці

Чи це безпілотники - наразі невідомо, офіційної інформації поки немає.

Пізно ввечері вівторка, 28 лютого, у небі над Україною зафіксували повітряні об'єкти, які зайшли з північного напрямку.

Про це повідомляють моніторингові пабліки в телеграмі.

Як зазначається у тг-каналах, об'єкти летять з Чернігівськоі області на Сумщину і далі в південному напрямку. Ймовірний напрямок - центральні області, зокрема, Київ та Полтавська область. Можливо, це безпілотники, однак наразі офіційної інформації немає.

За інформацією спостерігачів, станом на 23:00 у повітряному просторі України фіксують 6 повітряних цілей.

Додамо, як свідчить інтерактивна мапа, повітряна тривога оголошена в Сумській, Полтавській та Чернігівській областях. Повідомлення про тривогу з'явилося о 22:18.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Нічна атака дронами

Нагадаємо, вночі проти 27 лютого Росія атакувала Україну дронами. Військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков вважає, що ці безпілотники були в новій партії, отриманій від Ірану.

У Хмельницькому внаслідок російської атаки дронами в ніч проти 27 лютого загинуло двоє рятувальників ДСНС. Одному із них був лише 21 рік. А в небі поблизу Києва було збито 9 "шахедів". За попередніми даними, минулося без жертв і влучань в об’єкти інфраструктури.