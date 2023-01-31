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У Мережі ширяться повідомлення про нібито скасування виплат військовослужбовцям в тилу: в РНБО спростували

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Мережі ширяться повідомлення про нібито скасування виплат військовослужбовцям в тилу: в РНБО спростували

Фото: УНІАН

Поправки у законі стосуються лише військових прокурорів та співробітників Служби судової охорони.

Центр протидії дезінформації при РНБО повідомляє, що у Мережі поширюються повідомлення про нібито скасування виплат 30 тис. грн військовослужбовцям, які перебувають в тилу.   

Про це розповіли у пресслужбі ЦПД.

Там зазначили, що поправки в законі стосуються лише військових прокурорів та співробітників Служби судової охорони, про що говорить постанова Кабміну №43 від 20.01.2023 року. Так, уряд скасував їм доплату в 30 тисяч грн на період війни.

Також повідомляється, що від 1 лютого 2023 року будуть збільшені розміри щомісячного (основного) грошового забезпечення (без додаткової винагороди) військовослужбовців, таким чином, щоб мінімальний його рівень для бійця ЗСУ, бійців Нацгвардії та ДПСУ становив не менше 20 100 грн.

Які виплати отримують військові в разі поранення та як їх отримати, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Дата публікації
Перегляди
3225
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